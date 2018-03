Zele start online meldpunt voor seksuele intimidatie 02 maart 2018

In het Oost-Vlaamse Zele kan grensoverschrijdend gedrag voortaan online gemeld worden. Het meldpunt komt er na het stijgend aantal voorvallen van seksuele intimidatie op straat. "Sommige dames zijn bang om na zo'n incident een politiekantoor binnen te stappen. Ze kunnen nu terecht bij het online meldpunt, waar we ook tips en een telefoonnummer kunnen geven voor wie over zijn ervaring wil praten", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). De partij Leefbaarder Zele vindt het meldpunt "beter dan niets", maar blijft ijveren voor onmiddellijke bestraffing met GAS-boetes. (KDBB)