Zeldzame zebra geboren in Planckendael 28 november 2018

Goed nieuws voor het kweekprogramma van de bedreigde grévyzebra's: in ZOO Planckendael is de jonge merrie Luisa bevallen van een hengstje. Het diertje kreeg de naam Tamu, wat 'lief' betekent. De geboorte dateert van 17 november, maar werd pas gisteren bekendgemaakt. Papa is André, de zes jaar oude hengst die vorig jaar van Salzburg overkwam naar Muizen. André heeft niet stilgezeten, want ook de zeven jaar oude merrie Nele loopt rond met een bolle buik. "Planckendael start zo een nieuwe bloedlijn op in het stamboek", meldt het dierenpark. In totaal wonen er in Planckendael nu zes grévyzebra's. In het wild is het dramatisch gesteld met de soort. In Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia zijn er nog zo'n 2.800 grévyzebra's over. In 30 jaar tijd is hun aantal met 80% verminderd. (WVK)

HLN