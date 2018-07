Zeldzame stofhoos boven West-Vlaamse akker 16 juli 2018

In het West-Vlaamse Moorslede zijn ze zaterdagavond rond 18 uur getuige geweest van een merkwaardig natuurverschijnsel. "Een landbouwer had 's middags een dor grasveld gemaaid. Maar nog voor het maaisel kon worden weggebracht, ging een stofhoos ermee aan de haal", vertelt lezer Stijn Fiers, die alles filmde. "Het gras werd in een draaiende kolk de hoogte ingezogen en cirkelde in het rond, om wat verderop weer neer te dwarrelen." De stofhoos richtte geen schade aan. Het verschijnsel komt sporadisch voor op warme en zonnige dagen boven hete oppervlaktes, en duurt maar enkele minuten. Een stofhoos is ook meestal onschuldig. (VHS)

