Zeldzame spitssnuitdolfijn aangespoeld in Oostende

Op het strand van Oostende is een overleden spitssnuitdolfijn aangespoeld. Het dier is zo'n 2,9 meter lang, hoogstens een paar jaar oud en kwam woensdagavond allicht in de problemen bij de rotsen van het Oosterstaketsel."Het gaat om een heel zeldzame stranding", zegt marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen. "De laatste gestrande spitssnuitdolfijn in België dateert van 1972. Het dier werd meegenomen naar de universiteit van Gent om een autopsie uit te voeren. Voor wetenschappers is dit een unieke kans. Ook de maaginhoud zal interessant zijn. De soort is gevoelig aan het eten van plastic."

