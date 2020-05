Exclusief voor abonnees Zeldzame loopvogel zit al vijftig jaar alleen in Pakistaanse zoo 26 mei 2020

Een geschikte partner vinden is niet eenvoudig. Als je bovendien een zeldzame loopvogel bent én in een dierentuin opgesloten zit, is het helemaal hopeloos. Al vijftig jaar verblijft een kasuaris, een bedreigde vogelsoort, alleen in de zoo van Lahore, in het oosten van Pakistan. De directie heeft de zoektocht nu opgegeven. "Hij is het enige exemplaar in Pakistan. Bovendien heeft hij de fokleeftijd overschreden", klinkt het.

