Zeldzame boommarter gespot in Zoniënwoud 10 april 2019

Natuurpunt heeft een boommarter op foto kunnen vastleggen in het Zoniënwoud nabij Brussel. Het is de eerste keer dat de met uitsterven bedreigde soort met zekerheid is waargenomen in het gebied, zegt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De boommarter is in Vlaanderen een zeldzame verschijning. Dat het diertje in het Zoniënwoud is waargenomen, is volgens ANB dan ook goed nieuws. De dieren volgen namelijk een kieskeurig dieet en verblijven het liefst in grote bossen met een gevarieerd aanbod aan voedsel. Het bewijst dat het Zoniënwoud een gebied is met een hoge natuurwaarde.