Zeldzame bij duikt voor het eerst in 65 jaar weer op 03 augustus 2019

00u00 0

In het duinenreservaat De Westhoek in De Panne werd een exemplaar van het tubebijtje Stelis odontopyga gevonden. Dat gebeurde tijdens een bijeninventarisatie. De vorige waarneming dateert al van 1954, toen de soort werd ontdekt in Koksijde. Het gitzwarte bijtje van ongeveer zeven millimeter groot heeft nog geen Nederlandse naam, maar slakkenhuistubebij komt nog het dichtst in de buurt. Tubebijen zijn namelijk parasitaire bijen, en deze soort legt zijn eitjes in de nesten van de gedoornde slakkenhuisbij. Dat is een vrij zeldzame bij, die vooral in de duinen rondvliegt. De slakkenhuistubebij is volledig afhankelijk van zijn gastheer, en komt dus ook niet veel voor. (LVB)

