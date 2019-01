Zelden zo heet in Australië: bijna 50° 17 januari 2019

Terwijl het bij ons bibberen wordt dit weekend, kreunen ze in Australië onder de hitte. De vijftien heetste plaatsen ter wereld bevonden zich gisteren allemaal in dat land. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale weerdienst. De hoogste temperatuur werd gemeten in de gemeente Tarcoola, in het zuiden van Australië. Daar steeg het kwik tot 49,1 graden. Het mag dan wel zomer zijn Down Under, zelfs voor dit continent zijn zulke temperaturen ongebruikelijk. De laatste keer dat de kaap van 50 graden werd gerond, dateert al van 1998. Toen werd het in Mardie, in het westen van het land, 50,5 graden. In januari 1960 was het nóg een tikje heter in Oodnadatta, in het zuiden: 50,7 graden.