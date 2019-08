Exclusief voor abonnees Zekerheid voor Bottas en Ocon, niet voor Räikkönen 30 augustus 2019

Wat we gisteren in deze krant schreven, is intussen officieel: Valtteri Bottas rijdt ook volgend jaar voor Mercedes. Teambaas Toto Wolff brengt zijn beschermeling Esteban Ocon dus elders onder: bij Renault. Ondertussen is nog niet duidelijk of Kimi Räikkönen morgen de vrije trainingen kan rijden. De Fin zou volgens de ene bron maagproblemen hebben en volgens andere met de knie sukkelen. De Zweed Marcus Ericsson, invaller bij Alfa Romeo, is alvast opgetrommeld om in te vallen, indien nodig. (JB)