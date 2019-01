Zeker vijf doden in Alpen 14 januari 2019

In Haute-Savoie, in de Franse Alpen, zijn gisterochtend twee pistewerkers om het leven gekomen. De twee personeelsleden van het skistation van Morillon waren met explosieven aan het werk om op een gecontroleerde manier lawines op te wekken. Dat gebeurt elk jaar voor de opening van de skipistes in de regio om het lawinegevaar te verminderen. Speurders onderzoeken de omstandigheden van het ongeval. Zaterdagavond waren al drie Duitsers om het leven gekomen door een lawine in het Oostenrijkse Lech. Een vierde persoon wordt vermist. Het zoeken is gestaakt vanwege zware sneeuwval en het gevaar van nieuwe lawines. De vier vrienden waren samen gaan skiën. De echtgenote van één van hen had zaterdag alarm geslagen. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons wisten de reddingsploegen waar ze waren. Het viertal is waarschijnlijk over een afgesloten piste gegaan, waar ze werden meegesleurd door de sneeuwmassa.

