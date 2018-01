Zeker vijf doden door modderstromen in VS 00u00 0

In Zuid-Californië, in de Verenigde Staten, zijn volgens de overheid minstens vijf mensen door modderstromen om het leven gekomen. Die werden veroorzaakt door zware neerslag. De hevige regenbuien troffen op veel plaatsen net de gebieden die enkele weken geleden al werden geteisterd door zware branden. Na die branden kon de bodem van het heuvelachtig gebied de modder en het water niet meer tegenhouden. De dodelijke slachtoffers werden aangetroffen onder de restanten van hun woning in Montecito, ten noorden van Los Angeles. Hun huizen werden door het water meegesleurd. Op veel plaatsen werden bewoners uit hun bedreigde woningen gered.