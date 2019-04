Exclusief voor abonnees Zeker 8 miljoen euro minder inkomsten Geen poules Europa League? 09 april 2019

"Europa missen zou een gat slaan in onze begroting", zegt Michael Verschueren. De cijfers staven dat: zelfs de voorbije desastreuze Europa League-campagne leverde paars-wit nog ruwweg 8 miljoen op aan inkomsten. Let wel: daar zijn de kosten - premies voor staf en spelers, verplaatsingskosten - niet in opgenomen.

