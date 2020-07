Exclusief voor abonnees Zeker 275 olifanten sterven mysterieuze dood in Botswana 03 juli 2020

Minstens 275 olifanten zijn onlangs onder mysterieuze omstandigheden overleden aan de Okavangodelta in Botswana, een populaire bestemming voor toeristen in zuidelijk Afrika. Volgens een rapport van ngo Elephants Without Borders zijn er in de regio al 365 dode olifanten gemeld, 275 overlijdens daarvan werden bevestigd. De plaag lijkt ook nog niet voorbij, want de nog levende olifanten in het gebied zien er zwak, futloos en gedesoriënteerd uit. Ze hebben daarnaast moeilijkheden om zich te verplaatsen.

