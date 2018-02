Zeker 11,5 miljoen euro 24 februari 2018

Het wankele systeem achter de sociale woningbouw heeft de voorbije twee jaar ZEKER 11,5 MILJOEN EURO gekost. Dat blijkt uit onze berekeningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW's verspreid over heel Vlaanderen (zie kaart) zagen na het faillissement van twee grote aannemers in 2016 en 2017 meer dan 30 werven stilvallen. Vaak ging het dus om meerdere werven per opdrachtgever. En toen begon de ellende. Nieuwe aannemers rekenden een forse meerkost aan om over te nemen. Er moesten ook advocaten, gerechtelijke experts en architecten betaald worden. En dan waren er nog de ernstige gebreken aan afgewerkte gebouwen, die nu op eigen kosten hersteld moeten worden. Tot slot liepen veel projecten vertraging op, waardoor de wachtlijsten tot twee jaar verlengd werden. Al die tijd kon dus geen huur geïnd worden. Dat verlies alleen komt op zeker 2 miljoen euro. (JBG)

