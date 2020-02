Exclusief voor abonnees Zeilen 29 februari 2020

00u00 0

Emma Plasschaert is op de 9de plaats geëindigd op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse. In de afsluitende race in de 'gold fleet' voor de kust van Melbourne kwam ze niet verder dan de 18de plaats. Goud ging naar de Nederlandse Bouwmeester.