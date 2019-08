Exclusief voor abonnees Zeilen 31 augustus 2019

Emma Plasschaert verstevigde gisteren haar leidersplaats op de wereldbekermanche in het Japanse Enoshima. Ze finishte als zevende in de zesde regatta in de Laser Radial-klasse en won de zevende. De Oostendse houdt de Deense Anne-Marie Rindom achter zich. Wannes Van Laer staat 23ste in de Laser, William De Smet volgt als 33ste. In de 49er staan Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers na zeven regatta's elfde.