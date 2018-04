Zeilen 26 april 2018

Maité Carlier blijft het goed doen op de Wereldbekermanche in het Franse Hyères. Gisteren schoof de 21-jarige atlete, na een vierde plaats in de derde én vierde regatta, van de zevende naar de vierde plek in de tussenstand in de Laser Radial klasse. Emma Plasschaert, die negende stond na de eerste dag, finishte als dertiende in de derde race, maar kende dan een rampzalige vierde regatta (42ste). Zij moest twee plaatsen inleveren in het klassement en staat nu elfde. (VH)