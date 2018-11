ZEILEN 06 november 2018

00u00 0

De Finn-klasse, waarin André Nelis in 1956 en Sébastien Godefroid in 1996 zilver wonnen, zal in Tokio 2020 voor het laatst een olympische discipline zijn. Voor Parijs 2024 wordt ze geschrapt, ten voordele van twee nieuwe onderdelen: kiteboard en offshore. (VH)