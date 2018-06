Zeilen 07 juni 2018

00u00 0

Emma Plasschaert blijft aan de leiding in de Laser Radiaal-klasse in de finale van de Wereldbeker in Marseille. De Oostendse finishte als tiende en als tweede in de derde en vierde regatta. Plasschaert blijft zo de Hongaarse Mária Érdi en de Britse Alison Young voor. Maité Carlier staat pas 23ste. (VH)