Zeilen 09 juni 2018

Na zeven regatta's blijft Emma Plasschaert aan de leiding in de Laser Radial-klasse van de wereldbekerfinale in Marseille.Ze finishte gisteren als elfde, eerste en tweede. De Oostendse telt zo 21 punten en blijft aan de leiding, met 10 punten voorsprong op de Hongaarse Maria Erdi. Zondag staan nog twee regatta's voor de medal race op het menu. Maité Carlier klom met een vierde, veertiende en derde plaats naar de vijftiende plek. Tijdens de Spelen van 2024 in Parijs wordt ook in Marseille gezeild. (VH)