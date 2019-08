Exclusief voor abonnees ZEILEN 22 augustus 2019

Emma Plasschaert begint vandaag in poleposition aan de Medal Race in de Laser Radiaal-klasse op het olympische Test Event in het Japanse Enoshima. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers sloten het Test Event in de 49er af als tiende. Bij de Laser Standard konden William De Smet (27ste) en Wannes Van Laer (24ste) zich niet plaatsen voor de medaillerace. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts eindigden als 16de in de 49erFX klasse. (VH)