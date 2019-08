Exclusief voor abonnees ZEILEN 30 augustus 2019

Emma Plasschaert blijft sterk op dreef in Japan. Nadat ze vorige week nog het olympische test event in Enoshima won, greep de Oostendse daar gisteren ook de leiding in de Laser Radial-klasse in de wereldbekermanche. Wannes Van Laer staat 21ste in de de Laser-categorie, William De Smet volgt op de 30ste plek. In de 49er zakten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers naar de twaalfde plaats. Isaura Maenhout en Anouk Geurts (79 ptn) zijn na vijf regatta's in de 49erFX 21ste. (VH)