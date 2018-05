Zeilen 08 mei 2018

00u00 0

Emma Plasschaert nam geen geweldige start op het EK in het Franse La Rochelle. Ze staat 15de na de eerste dag, na een 16de en derde plek in de twee eerste regatta's. Maité Carlier deed het beter met een 6de en 7de plek: zij staat 7de in de tussenstand. De Nederlandse Jonker staat voorlopig aan de leiding. (VH)