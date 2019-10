Exclusief voor abonnees Zeilboot Anuna De Wever gestrand in Frankrijk 08 oktober 2019

00u00 0

De zeiltocht van Anuna De Wever verloopt niet vlekkeloos. Ze was vorige woensdag samen met een 30-tal andere jonge klimaatactivisten vanuit Amsterdam vertrokken naar Chili, waar ze de klimaatconferentie COP25 zal bijwonen. Het schip is echter gestrand in Frankrijk, omdat er iets mis is met het waterzuiveringssysteem. Dat meldt Katrien Van der Heyden, de mama van Anuna. "Het schip is onvoorzien aangelegd in Brest. Ze moeten een nieuw onderdeel oppikken. Het is nog niet duidelijk hoelang ze aanleggen en of ze van het schip af kunnen."