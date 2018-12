Zeil je voor de eer... 76 EMMA PLASSCHAERT 19 december 2018

In het land van de Vikingen, in het Deense Aarhus, deed Emma Plasschaert (25) wat geen enkele Belg haar ooit heeft voorgedaan. De Oostendse zeilde in de Laser Radial-klasse naar goud op het WK. Emma deed wat Evi Van Acker - haar grote voorbeeld en ooit Sportvrouw van het Jaar - nooit kon. Zelfs Matt, haar Australische lief en ook zeiler, moest genoegen nemen met zilver op het hoogste toneel. #zijdraagtdebroek, zo schreef hij eerlijk. Wat wordt dat op de Spelen van Tokio 2020? Eeuwige roem, zo hopen we. Haar boot betaalt Emma zelf. Haar premie voor WK-goud bedroeg 0 euro. Puur ter informatie: een wereldtitel voor onze Rode Duivels had hen 445.000 euro opgeleverd. Zeil je voor de eer, sla dan geen flater. En trek het je niet aan, ga door, want later: geniet je des te meer, van wind en van water... (SSB)

