Zeggen tieners liefst hayek, skeer, yeet of OK boomer? 10 december 2019

Ketnet gaat ook dit jaar op zoek naar het kinderwoord van het jaar. Voor het eerst wordt ook een tienerwoord gekozen. Nws.nws.nws, het nieuwskanaal voor jongeren van VRT NWS, deed hiervoor een oproep. Op de shortlist voor tienerwoord van het jaar staan 'hayek' (overdreven), 'yeet' (joepie), 'skeer' (armoedig) en het begrip 'OK boomer', waarmee tieners verwijzen naar een oudere generatie die hen niet begrijpt. Voor het kinderwoord van het jaar haalden 'tingels' (tintelingen), 'karma', 'bruh' (gast of kerel), 'sksksk' (het nieuwe 'LOL'), en 'scrunchie'. Dat laatste is een felgekleurde elastiek in stof, voor in het haar. Op 16 december wordt bekendgemaakt wat het wordt.

