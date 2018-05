Zege voor Colson & Deroey 28 mei 2018

Knap werk van Martijn Colson en Dennis Deroey bij de mannen op het Sint-Pietersplein in Gent. In afwezigheid van Aljosa Urnaut - naar Griekenland voor het huwelijk van een vriend - raakte zijn vaste partner Bob Douwen (2 op 2) in de derde BK-manche niet verder dan de kwartfinales. Colson-Deroey maakten de weg vrij naar de finale in een driesetter tegen de gebroeders Lander en Louis Vandecaveye.

