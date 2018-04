Zeg niet zomaar zeemeermin tegen een zeemeerman 30 april 2018

U ziet het goed: dit is geen zeemeermin, maar een zeemeerman. Ook heren waren immers toegelaten op de eerste Europese zeemeerminnen-conventie, die dit weekend plaatsvond in Beringen. Zwemmen met beide benen in een siliconen vissenstaart: het lijkt weinig comfortabel, maar het wordt steeds populairder. Zwembaden in het hele land geven les in 'mermaiden', op vakantiekampen kunnen kinderen erop oefenen en het is een hit op vrijgezellenfeestjes. Al is zeemeermin spelen niet te onderschatten: "Je wordt getraind om minutenlang je adem in te houden en hebt heel sterke buikspieren nodig."

