Zeg niet 'Olmense Zoo', maar wel 'Pakawi Park' 24 juni 2019

De Olmense Zoo, die in oktober 2017 een maand lang dicht moest omdat het dierenwelzijn er niet werd gerespecteerd, is zaterdag onder de nieuwe naam Pakawi Park heropend. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die de zoo destijds sloot, was aanwezig. De nieuwe eigenaars, die in januari begonnen, hebben de dierentuin volledig herschikt. Er is nu meer ruimte voor de dieren. 'Pakawi' is het Swahili-woord voor katachtigen, en die staan in Olmen centraal.