Zeg niet langer Perrier

Waar zelfs de Perriers-met-een-smaakje nog voor 99,9% uit het royaal bubbelende bronwater bestaan, moeten die belletjes bij de nieuwe 'Perrier & Juice' nu - afhankelijk van de smaak - genoegen nemen met 77 tot 80%. De rest van het blikje wordt opgevuld met vruchtensappen op basis van concentraat. Waardoor dit meteen de allereerste Perriers met suiker worden. Al zijn 9 gram en 40 kcal per blikje van 25 cl verwaarloosbare waarden in vergelijking met die van echte fruitlimonades. Bestaat in drie duosmaken: aardbei & kiwi, perzik & kers en - onze favoriet - ananas & mango. Prijs: 2,69 euro per vier blikjes bij Delhaize. (StV)

