Zeg niet langer 'panda 1' en 'panda 2', maar 'Bao Di' en 'Bao Mei' 15 november 2019

'Kleine broer' en 'kleine zus van Tian Bao', of 'Bao Di en Bao Mei'. Zo gaan de twee babypanda's van Pairi Daiza voortaan door het leven. De tweeling werd tot nog toe 'baby girl' en 'baby boy' genoemd. Gisteren kregen ze, in aanwezigheid van de Chinese ambassadeur Cao Zhongming, hun officiële naam. Die werd gekozen door de 74.000 Facebookvolgers van Pairi Daiza. Mama Hao Hao zette de panda's op 8 augustus ter wereld. Het jongetje woog toen 160 gram, zijn zusje 150. Vandaag wegen ze meer dan 5 kilogram. Hun grote broer Tian Bao, al 3,5 jaar oud intussen, was de eerste reuzenpanda die in ons land geboren werd. (BCL)

