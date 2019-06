Exclusief voor abonnees Zeg niet Belgische, maar Vlaamse kust PROVOCATIE VAN NV-A, ZEGT OPEN VLD 06 juni 2019

Duidelijk in een goede mood na de verkiezingsuitslag van zijn partij, postte Sander Loones (N-VA) van Koksijde een uitnodiging op zijn persoonlijke Facebookpagina. 'Iedereen welkom aan de Vlaamse kust.' Daaronder plaatste hij een kaart waarop hij 'La côte belge' met rode stift veranderde naar 'la côte flamande'. Open Vld Koksijde-Oostduinkerke, de partij van burgemeester Marc Vanden Bussche, kan er niet mee lachen. "Sommige kanalen spreken al van 'boycotter la côte flamande'. Er verschenen al negatieve artikels over die post in franstalige kranten", zegt lokaal Open Vld-voorzitter Ives Feys. "We roepen de lokale politici op om ons gastvrije imago niet meer te besmeuren. We nemen alvast afstand van de provocerende uitlatingen van Loones." Met zijn post wilde Sander Loones, naar eigen zeggen, alleen maar de eigen identiteit van de kust onderlijnen. "Ik schreef uitdrukkelijk dat iedereen welkom is." (GUS)

