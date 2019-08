Exclusief voor abonnees Zeg eens Metallicaaaaa JETT (4), DE JONGSTE ROCKFOTOGRAAF VAN HET LAND 10 augustus 2019

En of er wat stevig gitaarwerk te horen was, op het hardrock- en metalfestival Alcatraz in Kortrijk. Maar daar liet de vierjarige Jett zich niet door uit z'n lood slaan: als een rasechte fotograaf legde hij de rockers vast op de gevoelige plaat. Dat talent zit in de familie: zijn mama, tattoo-artieste Cindy Frey (43), was in een vorig leven internationaal bekend als rockfotografe. Ze kreeg onder meer kleppers als Beastie Boys, Black Eyed Peas, Marilyn Manson, Foo Fighters, Green Day en Lemmy van Motörhead voor haar lens. "En nu is onze kleine rockster vaak met mijn camera bezig", vertelt ze. "Ook op vakantie neemt hij graag foto's." Al dat fotograferen kostte overigens veel energie - Jett viel nadien als een blok in slaap op de schouder van zijn mama. (LPS)

