Zeewier kan alzheimer afremmen

11 april 2019

De ontwikkeling van alzheimer kan mogelijk afgeremd worden door zeewier, ontdekten wetenschappers van de UHasselt en de universiteit Rotterdam. Onderzoek op muizen heeft aangetoond dat het eten van een zeewier waarin de stof saringosterol zit, de afzetting van een 'alzheimer-eiwit' met 80% vermindert. De resultaten van de studie zijn verrassend te noemen, zeggen onderzoekers Tim Vanmierlo en Jeroen Bogie. "Niet alleen scoorden muizen die het zeewier te eten kregen beter op de cognitieve testen dan de controlegroep, ook de ontwikkeling van amyloïde eiwitten in de hersenen van de muizen werd afgeremd. Het is onder andere dat eiwit dat bij alzheimer de hersenen langzaam maar zeker aantast. Het potentieel van deze plantenstof is dus indrukwekkend." (PhG)

