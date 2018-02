Zeespiegel begint sneller te stijgen 14 februari 2018

De stijging van de zeespiegel -momenteel zo'n 3 millimeter per jaar- kan ruim verdrievoudigen tot 10 millimeter per jaar tegen 2100. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, dat informatie van satellieten van de afgelopen 25 jaar verzamelde. De resultaten zijn min of meer in overeenstemming met de VN-voorspellingen uit 2014. "De versnelling, veroorzaakt door het versnelde smelten van Groenland en Antarctica, kan mogelijk de totale stijging van de zeespiegel tegen 2100 doen verdubbelen, vergeleken met voorspellingen die uitgingen van een constante stijging", zegt de hoofdauteur van de studie, professor Steve Nerem van de Universiteit van Colorado. Met de stijging die ieder jaar versnelt, zou de zeespiegel meer dan 60 centimeter stijgen tegen het einde van de eeuw. "En dat is een voorzichtige schatting."

