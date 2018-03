Zeepmuseum opent in Marseille 03 maart 2018

Over tien dagen opent in het hart van de Zuid-Franse stad Marseille het MuSaMa, het Musée du Savon de Marseille. Al sinds de middeleeuwen vormt de stad het centrum van de zeepindustrie en de Savon du Marseille is al eeuwen een van de bekendste exportproducten van Frankrijk. Het bezoekersparcours start dan ook met een duik in het verleden. Met 3D-modellen en virtual reality ontdek je de geschiedenis van de zeepindustrie in Marseille, het belang van de olijfbomen van de Provence en van de Middellandse Zee, en de handelsfamilies die van de zeep een succes maakten. Daarna kruip je tijdens een workshop in de huid van een meester-zeepmaker, en op het einde neem je je zelfgemaakt stukje zeep mee naar huis. Precies die combinatie van geschiedenis, technologie en praktische workshop maakt dit tot een veelbelovende gezinsuitstap tijdens vakanties in het Franse zuiden.

