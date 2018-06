Zeeman roept schadelijke kindertruien terug 16 juni 2018

00u00 0

Winkelketen Zeeman roept twee soorten truien voor kinderen terug, omdat er verboden verfstoffen in zijn gebruikt. De stoffen zijn schadelijk zijn voor het milieu, maar ook voor de mensen die ermee werken. Bij een langdurige en directe blootstelling kan een gezondheidsrisico ontstaan. De truien werden verkocht in april en mei. Ze zijn donkerblauw of grijs, hebben oogjes en oortjes op de kap en het woord 'cool' op de borst. Wie er één heeft gekocht, kan die terugbrengen naar de winkel en krijgt zijn geld terug.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Zeeman