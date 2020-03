Exclusief voor abonnees Zeeman op de grens met Nederland: "Sorry, de onderbroeken liggen in België" 26 maart 2020

00u00 0

Ze zijn al wat vreemde situaties gewend in Baarle, het Kempische dorpje op de Belgisch-Nederlandse grens dat bestaat uit 30 stukjes Nederland en België die kriskras door elkaar lopen. Zo loopt de grens bijvoorbeeld dwars door de plaatselijke Zeeman. In Nederland mogen die winkels vooralsnog openblijven, bij ons niet. En dus spande de uitbater een lint midden in de winkel. "Hun voordeur ligt op Nederlands grondgebied, dus ze mogen strikt gezien de winkel openen. Voor de vierkante meters die op Belgisch grondgebied liggen zijn we echter duidelijk: die vallen onder de Belgische wetgeving. Dus die mogen niet toegankelijk zijn", zegt burgemeester Frans De Bont. Al leidt dat tot absurde situaties. "U zoekt onderbroeken, mevrouw? Helaas. Daar kunnen we niet bij. Die liggen op Belgisch grondgebied." Sommige winkeliers zijn erg creatief: zo maakte een meubelzaak met voordeur in België een zijdeur op Nederlands grondgebied om open te kunnen blijven. (VTT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis