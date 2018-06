Zeeman moet 'Red Devils'-sokken vernietigen 14 juni 2018

De Nederlandse winkelketen Zeeman moet haar collectie 'Red Devils'-sokken vernietigen na een klacht van de voetbalbond. De naam 'Belgian Red Devils' is beschermd en daarmee ook alle afgeleiden als ze gebruikt worden in een voetbalcontext. Zeeman hoopte in een gesprek met de KBVB alsnog tot een vergelijk te komen, maar dat is niet gelukt, zo meldt de keten. "We hebben verschillende voorstellen gedaan om de bond tegemoet te komen en tegelijkertijd de sokken weer in de verkoop te mogen nemen, zoals het betalen van een boete of het afstaan van de winst aan een goed doel. Helaas is er geen positieve reactie op één van die voorstellen gekomen." Zeeman moet de hele partij sokken nu vernietigen. (DB)

HLN

