Zeeman moet 'Red Devils'-sokken uit de rekken halen 16 mei 2018

De Nederlandse winkelketen Zeeman heeft gisteren zijn nieuwe collectie 'Red Devils'-sokken uit de rekken moeten halen na een klacht van de voetbalbond. "De naam 'Belgian Red Devils' is beschermd, en daarmee ook alle afgeleiden als ze gebruikt worden in een voetbalcontext", zegt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. Inspecteurs van de FOD Economie hebben de klacht in een Antwerps Zeeman-filiaal gecontroleerd, waarna de keten te horen kreeg dat de kousen niet langer verkocht mochten worden. "We wisten dat de benamingen 'Rode Duivels', 'Diables Rouges' en 'Belgian Red Devils' uit den boze waren, maar we gingen ervan uit dat 'Red Devils' wél mocht. Een spijtige vergissing", zegt een woordvoerster. "We hopen in een gesprek met de voetbalbond alsnog tot een vergelijk te komen." (DB)

