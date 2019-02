Zeehond maakt tripje van 60 km naar Oost-Vlaamse schapenwei 04 februari 2019

Wie uit het binnenland komt, gaat op uitstap naar zee. Wie van de zee komt? Die trekt het binnenland in - zelfs al ben je een zeehond. Zaterdagmiddag troffen bewoners van het Oost-Vlaamse Eke (Nazareth) - 60 km van de kust verwijderd - een zeehond aan in hun schapenweide. Het dier kwam uit een gracht en wilde zich in een stal verstoppen. Hij werd gevangen door hulpdiensten. Het beestje moet via de Schelde gereisd zijn, en passeerde zo zelfs de sluis in Merelbeke. Sea Life Blankenberge zal zich er nu over ontfermen. (WSG)

