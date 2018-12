Zeebrugge krijgt nieuwe sluis van 1 miljard euro 22 december 2018

00u00 0

De haven van Zeebrugge krijgt een nieuwe zeesluis. Op de plaats van de verouderde Visartsluis moet over enkele jaren een gloednieuwe staan, zo heeft de Vlaamse regering na meer dan 10 jaar studies beslist. Op de locatie komt een sluis van 427 meter lang, 55 meter breed en 18,5 meter diep. Die moet de volgende generatie autocontainerschepen toelaten tot de Zeebrugse achterhaven. Zeeschepen kunnen nu enkel via de Vandammesluis naar de achterhaven, maar die is te klein. Het plan voorziet ook een nieuwe verbindingsweg die via een tunnel onder de nieuwe sluis zal gaan. Daarvoor moeten wel 35 woningen onteigend worden. Kostprijs van het hele project: 1 miljard euro. (FrD)