Exclusief voor abonnees Zee levert ons 83.000 ton eten op 13 september 2019

00u00 0

We aten vorig jaar voor 1 miljard euro vis. Dat betekent dat er maar liefst 83.000 ton aan vis, schelp- en schaaldieren op ons bord kwam. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. Mosselen, kabeljauw en zalm zijn het populairst. De meeste Belgen kozen voor verse vis (34%), maar 28% kocht weleens een stuk uit de diepvries. Daar grijpt de consument vooral naar koolvis, scampi en pollak. Ook bewerkte vis, zoals in salades, gepaneerd of gerookt, doet het goed (23%). 15% kwam uit blik, waarvan tonijn het populairst is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis