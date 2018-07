Zee in Oostende even 'gesloten' 27 juli 2018

00u00 0

De zee in Oostende werd gisteren rond de middag even 'gesloten'. De redders hadden een bewusteloze man uit zee gehaald. "De reanimatie vergde heel wat mankracht en er werd meteen besloten de strandpost ter hoogte van de Christinastraat te sluiten", zegt An Beun van IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. "Dat betekende dat alle baders over een paar honderd meter uit het water moesten. De redders konden niet alles op een veilige manier in het oog houden. Het was enorm druk."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN