Zedenzaak tegen Kevin Spacey is verjaard 06 september 2018

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey (59) zal zich niet moeten verantwoorden voor een rechtbank voor beschuldigingen van seksueel geweld. De zaak is verjaard, zegt het openbaar ministerie in Los Angeles. Het slachtoffer dat naar de rechter stapte, was destijds, in 1992, al een volwassen man. Wat er precies is gebeurd, werd niet bekendgemaakt. Spacey is vorig jaar door verschillende mensen beticht van aanranding en ongewenste intimiteiten, die in de afgelopen 35 jaar plaatsvonden. In 1986 drong hij zich seksueel op aan een minderjarige jongen. Een woordvoerster zei in 2017 dat Spacey inmiddels therapie volgt. De vele aantijgingen waren voor streamingdienst Netflix reden de acteur uit de succesvolle serie 'House of Cards' te schrijven. Uit de trailer voor het nieuwe en laatste seizoen blijkt nu overigens dat Frank Underwood, zijn personage, dood is.

