Zebrastrepen doen vliegen crashen 02 maart 2019

00u00 0

Waarom hebben zebra's die speciale strepen? Eerdere theorieën suggereerden dat de strepen een sociale functie hebben of de dieren helpen hun lichaamstemperatuur te reguleren. Maar het belangrijkste doel van de strepen is misschien wel de zebra's te laten ontkomen aan bijtende vliegen. Dat is althans wat nieuw onderzoek doet vermoeden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN