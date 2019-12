Exclusief voor abonnees ZEB wil zwarte lijst van winkeldieven 26 december 2019

Als het van ZEB-oprichter Luc Van Mol afhangt, komt er een zwarte lijst van winkeldieven. ZEB verliest jaarlijks 2 miljoen euro omzet door winkeldiefstallen. "Ons personeel betrapte dit jaar alleen al zo'n duizend dieven. We halen er altijd de politie bij, maar gerechtelijke vervolging blijft uit", zegt Van Mol. Daarom wil hij winkeldieven die op heterdaad worden betrapt of herkenbaar worden gefilmd op een zwarte lijst zetten. "Gezichtsherkenningssoftware kan dan een melding geven aan het personeel." Van Mol beseft dat de huidige wetgeving dit niet toelaat en pleit ervoor een wettelijk kader te creëren. Unizo begrijpt de frustratie van Van Mol, maar noemt het "niet realistisch en niet wettelijk". Unizo is wel vragende partij om winkeliers meer bevoegdheden te geven om klanten te controleren. "Een basiscontrole van de jas of rugzakken moet mogelijk zijn", klinkt het. Unizo vraagt ook dat winkeldieven effectief worden vervolgd. (CMG)

