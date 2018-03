ZEB versterkt z'n positie met modeketen The Fashion Store 28 maart 2018

De holding boven multimerkenketen ZEB neemt The Fashion Store over. Die modeketen werd in 2006 opgericht en telt inmiddels zeven winkels, die allemaal in Vlaanderen gevestigd zijn. Het management en de 90 werknemers blijven op post. Met de overname wil de onderneming onder andere een nieuwe doelgroep bereiken. Terwijl ZEB vooral jonge en zeer trendbewuste klanten aantrekt, spreekt The Fashion Store een actief maar matuurder publiek aan. Daarnaast hoopt de groep op deze manier ook beter het hoofd te kunnen bieden aan de druk die van grote internationale spelers komt. "De modewereld is een hyperconcurrentiële wereld met tal van mondiale spelers waar we als lokale keten tegen op moeten boksen", legt ZEB-topman Luc Van Mol uit. "De krachten bundelen en schaalvoordelen creëren is een absolute noodzaak om klaar te zijn voor de toekomst." Vorig jaar nam ZEB, dat over 66 winkels beschikt, ook al de Waalse concurrent PointCarré over. De drie ketens blijven apart bestaan.

