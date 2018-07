Ze zullen hem niet zingen 16 juli 2018

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen goedgekeurd voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Leerlingen moeten er kennis verwerven over de Vlaamse gemeenschap en haar symbolen. NVA-onderwijsspecialist Koen Daniëls concludeert hieruit dat de leerlingen de Vlaamse Leeuw moeten kunnen zingen. Dit is ver door de bocht. Als gewezen leraar geschiedenis heb ik jaren zowel de Brabançonne als de Vlaamse Leeuw in de lessen aangebracht, zoals dit al jaren in de leerplannen staat. Er staat ook nergens dat de leerlingen deze liederen moeten zingen. Ik bracht in de lessen de tekst aan, schetste de tijdsgeest waarin deze ontstonden en liet de leerlingen de liederen beluisteren. Meer is het niet.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

