Exclusief voor abonnees Ze vragen nooit hoe het met mij gaat Comme il faut 15 juni 2019

00u00 0

Ik ben begin de veertig en heb nog twee vriendinnen uit mijn studententijd die ik regelmatig zie. Maar die gesprekken worden altijd moeilijker. Nochtans lopen onze levens niet ver uit elkaar. We hebben allemaal kinderen en een job, we worstelen met dezelfde problemen. Toch heb ik de indruk dat ze niet geïnteresseerd zijn in hoe het met mij gaat. Het gaat altijd over hen. Ze ratelen maar door. Misschien is het mijn eigen fout, ik heb nooit veel gezegd en altijd liever geluisterd. Dat bevalt me niet zo meer. Maar het lijkt me zo kinderachtig om nadrukkelijk aandacht te vragen voor mijn verhaal.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis